Balotelli lehnte St. Etienne-Offerte ab

Der italienische Stürmer Mario Balotelli wird künftig nicht für die AS Saint-Étienne auflaufen. Wie die französische Zeitung ‚L’Équipe‘ vermeldet, haben die Südfranzosen dem 30-Jährigen ein Angebot unterbreitet, das jedoch abgelehnt wurde. Dem Bericht zufolge soll der Ligue 1-Klub Balotelli ein Monatsgehalt in Höhe von 100.000 Euro plus leistungsbezogene Prämien angeboten haben. Der Deal scheiterte nach Angaben von Balotelli-Berater Mino Raiola am Ende jedoch nicht am finanziellen Aspekt. Vielmehr habe der 36-fache italienische Nationalspieler „im Moment keinen Kopf für Fußball“.

In der vergangenen Spielzeit war Balotelli in der Serie A für Brescia Calcio aktiv. Für den Absteiger absolvierte das Enfant terrible 19 Spiele, sein Vertrag wurde allerdings noch vor Saisonende aufgelöst. Seitdem ist der 1,89 Meter große Angreifer vereinslos.