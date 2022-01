„Das Maximale herausholen“: Weghorst deutet Abschied an

Wout Weghorst peilt den nächsten Karriereschritt an und hat dafür das Berater-Team um Volker Struth und Sascha Breese engagiert. „Ich habe Volker und Sascha zu meinem Team dazugeholt, weil sie mir vielleicht helfen können, meinen Traum zu erreichen. Ich will am Ende sagen, dass ich versucht habe, das Maximale herauszuholen“, begründet der 29-Jährige den Beraterwechsel gegenüber dem ‚kicker‘.

Ein konkretes Wunschziel nennt der Niederländer nicht. Allerdings: „Es gibt so viele schöne Sachen oder Klubs. Ich möchte gerne mal einen Preis gewinnen.“ Die ‚Sport Bild‘ berichtete zuletzt, dass sowohl Spieler- als auch die Vereinsseite an einem Wechsel im aktuellen Wintertransferfenster arbeiten. Noch bleibt Weghorst aber entspannt.

„Mein voller Fokus liegt darauf, hier eine gute Rückrunde zu spielen“, erklärt der Sturmtank, „ich fühle mich beim VfL noch immer sehr wohl, auch wenn die Hinrunde frustrierend für mich war. Ich brauche noch acht Tore, dann habe ich was Schönes hier erreicht. Das ist das Ziel.“ Weghorst würde dann die Marke von 66 Treffern von Edin Dzeko in der Bundesliga übertreffen und sich zumindest auf nationaler Ebene als Rekordtorschütze in die VfL-Historie eintragen.

Kein Zeichen vom VfL

„Auch hier kann ich mir Träume erfüllen“, betont der Niederländer und will sich eine Hintertür offenhalten. Viel hängt jedoch von der seit Langem stockenden Verlängerung in der Autostadt ab. „Ich habe vom Klub noch nicht gehört, dass man mit mir verlängern will“, gibt Weghorst zu. Der bis 2023 laufende Vertrag lässt außer einem baldigen Verkauf oder einer Verlängerung in finanzieller Hinsicht wenig andere Optionen offen.