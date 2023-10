VfL: Sonderlob für Neuzugang Maehle

Beim VfL Wolfsburg ist man mit den ersten Monaten von Neuzugang Joakim Maehle (26) mehr als zufrieden. Der ‚kicker‘ zitiert Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer: „Joakim ist ein Arbeiter, jemand, der Führung übernehmen möchte. Er ergreift in der Kabine schon das Wort, das darf, soll und muss er auch aufgrund seiner Vita.“ Der dänische Nationalspieler wechselte im Sommer für zwölf Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den Wölfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang stand Maehle bei allen acht Pflichtspielen der neuen VfL-Saison in der Startelf. Schäfer erklärt: „Es fällt ihm aufgrund seiner bisherigen Leistung natürlich leichter, so schnell Verantwortung zu übernehmen. Alles, was wir uns von ihm versprochen haben, hat er eingehalten.“ Maehle habe „als Außenverteidiger immer den Drang, nach vorne zu gehen, versucht, die Laufwege in die Box zu machen. Er kann beide Außenpositionen bekleiden, ist ein sehr stabilisierender Faktor.“