Ihattaren zurück in der Heimat

Mohamed Ihattaren läuft künftig wieder in der Eredivisie auf. Die RKC Waalwijk vermeldet die Verpflichtung des zuletzt vertragslosen Offensivspielers, der einst bei der PSV Eindhoven eine verheißungsvolle Profilaufbahn gestartet hatte. Ihattaren unterschreibt zunächst für eine Saison und kann per Option um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängern.

Nach dem Wechsel von der PSV zu Juventus Turin im Sommer 2021 stagnierte Ihattarens Karriere, die nach einem Intermezzo bei Slavia Prag zuletzt in der Vereinslosigkeit mündete. Jetzt hat der 22-Jährige einen neuen Arbeitgeber gefunden. „Ich bin dankbar, dass RKC Waalwijk mir die Möglichkeit gibt, wieder als Fußballspieler aktiv zu sein und mich auf das zu konzentrieren, was mir am meisten Spaß macht“, sagt Ihattaren.