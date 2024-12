Begehrter Stürmer: SGE schließt Winterabgang aus

Igor Matanovic wird auch in der Rückrunde fester Bestandteil des Kaders von Eintracht Frankfurt bleiben. Das berichtet der Bezahlsender ‚Sky‘. Der 21-Jährige soll trotz zahlreicher Leihanfragen gehalten werden, da der Stürmer SGE-intern als ein sehr wichtiger Spieler angesehen wird und als einer der potenziellen Nachfolger für Omar Marmoush (25) gilt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Matanovic war im Sommer von einer sehr überzeugenden Leihe von Zweitligist Karlsruher SC an den Main zurückgekehrt und ist noch bis 2029 an die Eintracht gebunden. In der aktuellen Saison kommt der kroatische Nationalspieler in Frankfurt bisher vor allem zu Kurzeinsätzen. In der Bundesliga stehen für den abschlussstarken Offensivspieler lediglich 280 Minuten in 13 Spielen zu Buche.