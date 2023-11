Raman liebäugelt mit Deutschland-Rückkehr

Benito Raman kann sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen. „Die Zeit in Deutschland war die beste in meiner Karriere – ich hätte nichts gegen eine Rückkehr“, sagt der belgische Offensivspieler im Gespräch mit den ‚Funke‘-Medien, „auch aus privaten Gründen bin ich 2021 zurück nach Belgien gegangen, doch all das ist jetzt geklärt. Also warum nicht nach Deutschland wechseln?“

„Ich bin davon überzeugt“, ergänzt Raman, „dass meine Art Fußball zu spielen nach Deutschland passt. Bei Schalke und Düsseldorf habe ich gezeigt, was ich kann. Mein Vertrag läuft im Sommer aus – wir werden sehen, was dann passiert.“ Gebunden ist der 29-Jährige an den RSC Anderlecht, wie erwähnt aber nicht mehr allzu lange. Bei der Fortuna spielte Raman von 2017 bis 2019, danach zwei weitere Jahre beim FC Schalke.