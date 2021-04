Laporta glaubt an Messi-Verlängerung

Joan Laporta ist zuversichtlich, dass Lionel Messi seinen auslaufenden Vertrag beim FC Barcelona verlängern wird. „Ich werde tun, was ich im Rahmen der Möglichkeiten des Klubs tun kann. Wir versuchen es und ich sehe Leo sehr motiviert, er ist eine fantastische Person, die bei Barça weitermachen will, davon bin ich überzeugt“, äußert sich Barças Präsident bei ‚Cadena COPE‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den kommenden Monaten muss Messi sich entscheiden, ob er einen neuen Kontrakt bei den Katalanen unterschreibet oder erstmals in seiner Profilaufbahn für einen anderen Klub als den FC Barcelona auflaufen will. Vereine wie Manchester City, Paris St. Germain und Inter Miami befinden sich in Lauerstellung.