Union: Doekhi spricht über Wechselgerüchte

Danihlo Doekhi will sich hinsichtlich seiner Zukunft bei Union Berlin nicht in die Karten schauen lassen. Der noch bis 2025 unter Vertrag stehende Innenverteidiger sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Ich konzentriere mich auf die letzten Spiele mit dem Klub. Da liegt mein voller Fokus drauf. Im Sommer werden wir sehen, was passiert. Aber ich bin aufs Hier und Jetzt mit Union fokussiert.“ Gut möglich jedoch, dass der Niederländer die Köpenicker im Anschluss an die Saison verlässt.

Dem Vernehmen nach haben mit dem FC Fulham und Crystal Palace zwei Klubs aus der Premier League die Fühler nach Doekhi ausgestreckt. Für Union eine gute Gelegenheit, ein dickes Transferplus beim 25-Jährigen zu erwirtschaften. Doekhi war 2022 ablösefrei von Vitesse Arnheim an die Alte Försterei gewechselt und ist inzwischen absoluter Leistungsträger. Eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich ist realistisch, sollte Doekhi sich gegen eine Verlängerung bei den Berlinern entscheiden.