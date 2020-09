SV Werder: Rashica doch ins Ausland?

Schon frühzeitig war sich Milot Rashica mit RB Leipzig einig. Bis heute konnten sich die Sachsen aber nicht mit Werder Bremen auf eine Ablöse einigen. 25 Millionen Euro verlangen die Norddeutschen, 15 Millionen Euro stellt Leipzig in Aussicht. Weil sich beide Seiten nicht bewegen (wollen), ist eine Einigung in weite Ferne gerückt. Und damit auch ein Bundesliga-Verbleib von Rashica.

Der 24-jährige Linksaußen könnte stattdessen in der Premier League oder in der Serie A landen. Laut der ‚DeichStube‘ würde Aston Villa die Forderung aus Bremen sofort erfüllen. Und auch die SSC Neapel soll konkretes Interesse an einer Verpflichtung haben. Seinen Hut in den Ring habe zudem Aufsteiger Leeds United geworfen.

Keine Königsklasse?

Berater Altin Lala sagte zuletzt: „Er ist ein Spieler, der eine neue Herausforderung braucht. Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen.“ Und bei Werder könnte man das Geld gut gebrauchen. Weil der Vertrag noch bis 2022 läuft, will Bremen aber keine Zugeständnisse bei der Ablöse machen.

Rashica müsste wohl auf die Champions League verzichten, will er die Grün-Weißen verlassen und einen signifikanten Gehaltssprung machen.