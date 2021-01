PSV: Max spricht von Schalke-Rückkehr

Philipp Max will eines Tages wieder in Deutschland auflaufen. „Irgendwann möchte ich zurück in der Bundesliga sein und meine Karriere dort ausklingen lassen“, sagt der DFB-Linksverteidiger im ‚Sport1‘-Interview. Vor allem einen Klub hat er dabei im Blick: „Nochmal für Schalke aufzulaufen, ist ein sehr großer Wunsch von mir.“

Vorher will Max aber noch mit der PSV Eindhoven durchstarten, „Champions League spielen und ein großes Turnier erleben“. Im September wechselte der 27-Jährige gegen eine Ablöse von acht Millionen Euro vom FC Augsburg in Eredivisie und zeigt seitdem richtig starke Leistungen (25 Pflichtspiele, sechs Tore, acht Assists). Bis 2014 hatte der Sohn des ehemaligen Schalke-Torjägers Martin Max das S04-Trikot getragen.