BVB-Flirt Fresneda lernt Deutsch

Bereitet sich Iván Fresneda auf einen Wechsel im Sommer vor? In einem Interview mit der ‚as‘ verrät der Rechtsverteidiger von Real Valladolid, dass er sowohl Deutsch als auch Englisch lernt. Als ein Zeichen für einen möglichen Transfer möchte der 18-Jährige dies jedoch nicht verstanden wissen: „Ich habe immer Wert darauf gelegt, dass mein Studium nicht nur auf den Fußball ausgerichtet ist. Ich bin ein Mensch, der gerne Sprachen lernt.“

Fresneda macht allerdings kein Geheimnis daraus, dass er die Premier League und die Bundesliga verfolgt: „Ich verfolge sie sehr, weil meine Familie große Fußballfans sind. Ich schaue so viel Fußball wie möglich, das ist etwas, das ich schon seit meiner Kindheit habe, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich vor allem spanischen Fußball schaue.“ Der spanische U19-Nationalspieler wird seit dem vergangenen Winter regelmäßig mit Borussia Dortmund und dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. Angesichts des Interesses fühle er sich stolz, wolle sich aktuell jedoch nur auf Valladolid konzentrieren: „Mein Kopf denkt nur an mein Team.“ Dort steht er noch bis zum Sommer 2025 unter Vertrag.

