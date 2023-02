Leverkusen nimmt BVB-Flirt Fresneda ins Visier

Die Karten im Transferpoker um Rechtsverteidiger Iván Fresneda werden nach dem Ablauf des Januartransfensters neu gemischt. Während der 18-jährige Spanier in Diensten von Real Valladolid noch im Winter kurz vor dem Wechsel zu Borussia Dortmund stand, ist das Rennen nun wieder offen. Im Januar kam es dem Vernehmen nach zu einer Einigung zwischen den Schwarz-Gelben und Valladolid, letztlich ging der Transfer aber nicht über die Bühne.

Das will sich jetzt offenbar Bayer Leverkusen zunutze machen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht Fresneda auf dem Einkaufszettel der Werkself. Auf der rechten Defensivseite könnten einige Veränderungen im Sommer anstehen. Timothy Fosu-Mensah (25) geht in sein letztes Vertragsjahr. Leistungsträger Jeremie Frimpong (22) ist zwar noch bis 2025 gebunden, wurde aber schon im November mit einem potenziellen Abschied im Sommer in Verbindung gebracht.

Fresneda ist daher laut dem ‚kicker‘ ein Kandidat, der die Lücke schließen könnte. Im Winter standen rund 15 Millionen Euro als Ablöse für den Teenager im Raum. Eine Summe, die Bayer durchaus aufbringen kann. Auf einen Zweikampf läuft der Frenseda-Poker aber nicht hinaus. Neben dem BVB und Leverkusen bringt das Fachmagazin auch den VfL Wolfsburg sowie Eintracht Frankfurt als Mitbewerber ins Spiel.