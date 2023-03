Jenz möchte „bei Schalke heimisch werden“

Moritz Jenz möchte unbedingt beim FC Schalke 04 bleiben. In einem Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ erklärt der Innenverteidiger: „Deshalb bin ich jetzt auf Schalke und habe einen großen Wunsch. Endlich heimisch zu werden. Ich mag es nicht, immer wieder zu pendeln. Deshalb hoffe ich sehr, länger bei einem Verien zu bleiben. Ich wünsche mir, dass es bei Schalke klappt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch deutlicher wird der gebürtige Berliner in einem Interview mit dem ‚kicker‘: „Unabhängig von irgendwelchen Verträgen würde ich gerne mindestens vier Jahre bleiben, vielleicht werden es ja sogar noch mehr. Ich habe auf Schalke alles, was ich brauche.“ Die Königsblauen haben den 23-Jährigen im Winter vom FC Lorient ausgeliehen. Im Vertrag des gebürtigen Berliners ist dem Vernehmen nach eine Kaufpflicht in Höhe von vier Millionen Euro verankert, die greift, sollten die Knappen die Klasse halten.

Lese-Tipp

Schalke löst Grammozis-Vertrag auf