Geheimtreffen: Holt Barça gleich zwei Europameister?

Die spanische Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Deutschland auf ganzer Linie überzeugt und errang mit tollem Offensivfußball auch den Titel. Wenn es nach dem FC Barcelona geht, sollen zwei Schlüsselspieler der Sieger-Elf in Zukunft bei den Katalanen wirbeln – mit Vertretern beider Kicker traf sich Sportdirektor Deco unter der Woche, um Schwung in die Transfers zu bringen.

Der Transfer von Shootingstar Nico Williams von Athletic Bilbao nach Barcelona scheint vorgezeichnet. Eine grundsätzliche Einigung zwischen dem 22-Jährigen und Barça besteht bereits. Trotzdem gab es am gestrigen Mittwoch ein Treffen zwischen Deco und dem Berater des Flügelstürmers in einem Hotel in Zaragoza, berichtet die ‚Mundo Deportivo‘. Geklärt wurden weitere Einzelheiten zur zukünftigen Zusammenarbeit.

Olmo-Agent in Barcelona

Williams besitzt in seinem Vertrag bei Athletic eine Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Millionen Euro. Diese werden die Blaugrana dem Vernehmen nach ziehen. Bilbao ist sich bewusst, dass der Abschied des jüngeren Williams-Bruders nur noch eine Frage von Tagen ist. Keine 24 Stunden zuvor gab es ein deutlich brisanteres Treffen: In Barcelona empfing Deco bereits am Dienstag Juanma López, den Agenten von Dani Olmo.

Barça buhlt wie auch Manchester City, Bayern München und Atlético Madrid intensiv um die Dienste des Offensivspielers von RB Leipzig, der ebenfalls bei der Europameisterschaft groß aufspielte und mit drei Toren und zwei Vorlagen Topscorer des Turniers wurde. In Barcelona soll das ehemalige Eigengewächs laut ‚Mundo Deportivo‘ den Kader „in seiner fußballerischen Reife verstärken“.

Die Zeit drängt

Der 26-Jährige ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und besitzt bei den Sachsen noch einen Vertrag bis 2027. Dieser ist mit einer Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro ausgestattet, die allerdings nur noch bis zum 20. Juli aktiviert werden kann. Für die Interessenten wird die Zeit also knapp, Barça drückt daher kräftig aufs Gaspedal. Bereits in der vergangenen Woche kam es zu einem Treffen, am Dienstag wurden die Gespräche über mögliche Vertragsbedingungen noch einmal intensiviert.

Sollte es bis Samstag nicht zu einer Einigung kommen, würde die Klausel verstreichen und Interessenten müssten die Ablöse mit Leipzig frei verhandeln. Das kann nicht im Sinne der Katalanen sein, die über ein deutlich geringeres finanzielles Potenzial verfügen als die Mitbewerber. Im Gegensatz zu Williams geht es in diesem Poker also eher um Stunden.