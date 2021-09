Waldschmidts Bundesliga-Sehnsucht

Die Bundesliga war Luca Waldschmidts Hauptargument für seinen Transfer von Benfica Lissabon zum VfL Wolfsburg. „Ich wollte unbedingt zurück in die Bundesliga, auf diese Plattform“, begründete der Angreifer in einer Medienrunde. Sein Lissabon-Fazit: „Es war natürlich nicht so einfach in Portugal. Neues Land, weg von der Familie und den Freunden. Corona hat es noch einmal schwerer gemacht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Er habe sich zwar in der portugiesischen Hauptstadt „sportlich und persönlich weiterentwickelt“, trotzdem soll es vorerst bei diesem einen Jahr im Ausland bleiben – allein schon im Sinne der DFB-Karriere. „Das war auch ein Argument für die Rückkehr nach Deutschland, um wieder etwas mehr im Blickfeld zu sein“, so Waldschmidt. Die Wölfe zahlten unlängst zwölf Millionen Euro Ablöse für den 25-Jährigen und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2025 aus.