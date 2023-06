Nach Abstieg: Der Stand bei Bielefelds Serra

Mittelstürmer Janni Serra befindet sich nach dem Abstieg mit Arminia Bielefeld auf Klubsuche. Nach FT-Informationen besitzt der Vertrag des 25-Jährigen in der dritten Liga keine Gültigkeit mehr. Somit ist Serra ab dem 1. Juli offiziell vertragslos und kann sich seinen nächsten Klub frei aussuchen. Der ehemalige U21-Nationalspieler will sich dabei alle Optionen offenhalten.

So kommt ein Wechsel in die ersten beiden deutschen Profiligen für Serra genauso in Frage wie ein Wechsel ins europäische Ausland. Für Bielefeld kam der 1,93 Meter große Linksfuß in der abgelaufenen Saison zu neun Treffern in 33 Pflichtspielen. Ein potenzieller Wechsel zum Hamburger SV ist nach FT-Informationen nicht so konkret, wie bisher berichtet.

