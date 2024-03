Bjelica: Italien und Spanien statt England

Nenad Bjelica hat einen Blick auf die Zeit nach Union Berlin geworfen. „Neben Deutschland in Spanien oder Italien. Die Ligen dort reizen mich mehr als die Premier League in England“, äußert sich der Trainer gegenüber der ‚Sport Bild‘ und begründet: „Vielleicht liegt es an der Mentalität. Und irgendwann – so mit 60 Jahren – kann ich mir gut vorstellen, Nationaltrainer eines Landes zu werden.“

Umfragen in Kroatien sehen Bjelica als kommenden Nationaltrainer seines Heimatlandes. Der Union-Trainer fühlt sich geehrt, schränkt aber ein: „Ich bin sehr stolz, dass mein Name gehandelt wird und ich die Fans auf meiner Seite habe. Aber die Nationalmannschaft braucht keine Veränderung auf der Trainerposition, weil Zlatko Dalic hervorragende Arbeit macht. Außerdem sehe ich mich noch als Vereinstrainer, der motiviert ist, jeden Tag mit seiner Mannschaft zu arbeiten, Spieler zu entwickeln. Ich lebe im Hier und Jetzt und bin sehr glücklich in Berlin.“