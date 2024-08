Doppel-Abgang in Frankfurt: Verlassen zwei Adler das Nest?

Am gestrigen Montagabend erreichte Eintracht Frankfurt einen am Ende ungefährdeten 4:1-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig im DFB-Pokal. Das erste Pflichtspiel der Saison wurde erfolgreich gestaltet. Die Füße kann Sportvorstand Markus Krösche aber noch nicht hochlegen. Die Frankfurter haben aktuell mit 35 Spielern den größten Kader der Bundesliga. Doch das könnte sich zeitnah ändern.

Laut ‚RMC Sport‘ finden momentan Gespräche zwischen den Adlern und dem FC Everton über einen Transfer von Junior Dina Ebimbe statt. Dem Bericht zufolge erkundigte sich die Toffees in der Mainmetropole nach den möglichen Konditionen eines Transfers. Frankfurt soll umgehend Verhandlungsbereitschaft signalisiert haben.

Mit der Spielerseite habe es bislang aber noch keine Diskussionen über ein Engagement des 23-jährigen Franzosen in Liverpool gegeben. Bis 2027 ist Dina Ebimbe noch an die SGE gebunden. Vor einem Jahr war der Flügelspieler der Klubführung noch 6,5 Millionen Euro Ablöse wert. Für einen Verkauf sollen es jetzt 20 Millionen Euro sein, wurde vor wenigen Tagen berichtet.

Auch Alidou könnte gehen

Ein weiterer Kandidat für einen Abgang ist Faride Alidou. In der vergangenen Saison war der 23-Jährige an den 1. FC Köln verliehen. Für die Geißböcke kam er auf 26 Bundesliga-Einsätze, erzielte vier Tore. Den Abstieg in Liga zwei konnte Alidou damit nicht verhindern.

Hull City zeigt laut ‚Teamtalk’ Interesse am gebürtigen Hamburger. Bei den Tigers sitzt ausgerechnet Tim Walter, seines Zeichens ehemaliger Trainer des Hamburger SV, auf der Trainerbank. Die beiden arbeiteten bereits zu gemeinsamen Zeiten beim HSV zusammen. Möglicherweise kreuzen sich die Wege auf der Insel erneut.

Der scheint ein Auge auf Spieler aus Deutschland geworfen zu haben. Neben Alidou stehen auch Jonas Meffert (29/Hamburger SV) und Gustavo Puerta (21/Bayer Leverkusen) auf der Liste von Hull. Marvin Mehlem (26) wechselte schon Anfang August vom SV Darmstadt zu Hull.