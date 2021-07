FC Bayern: Gerüchte um EM-Stars Chiesa & Olmo

Federico Chiesa und Dani Olmo haben einige Gemeinsamkeiten: Beide sind 23 Jahre alt, in der Offensive beheimatet und gehörten im jüngsten EM-Halbfinale zwischen Italien und Spanien (4:2 n.E.) zu den besten Spielern ihrer Teams. Beide standen zudem schon in der Vergangenheit auf dem Zettel des FC Bayern, entschieden sich aber anders.

Olmo ging im Januar 2020 zu RB Leipzig, Chiesa im Sommer 2020 zu Juventus Turin. Nun gibt es erneut Gerüchte um ein Interesse der Bayern. Bei Olmo liegt das gewissermaßen auf der Hand, entwickelte er sich doch unter Julian Nagelsmann in Leipzig prächtig. ‚Sky Italia‘-Reporter Rudy Galetti berichtet, dass der technisch versierte Spielmacher nun der Wunschspieler des neuen Münchner Trainers ist. Aber: Angesichts seines Vertrags bis 2024 ist Olmo zumindest in diesem Sommer deutlich zu teuer für den FCB. Das weiß auch Nagelsmann.

Dasselbe gilt für Chiesa, den der deutsche ‚Sky‘-Ableger recht vage („dem Vernehmen nach“) beim FCB und als Nagelsmanns Wunschspieler ins Spiel bringt. Der Flügelstürmer hat erst eine Saison bei Juve hinter sich (43 Spiele, 24 Scorerpunkte) und darf laut Transfer-Insider Fabrizio Romano auf keinen Fall wechseln. Der EM-Durchstarter (Tore im Achtel- und Halbfinale) soll unter dem neuen Coach Massimiliano Allegri eine Stütze der Alten Dame werden. Bis 2022 ist er noch vom AC Florenz ausgeliehen, anschließend greift unter gewissen Parametern eine Kaufpflicht über 40 Millionen Euro.

Klar ist: Die Bayern halten Ausschau nach Offensiv-Verstärkungen. Dabei ist man aber eher auf der Suche nach Schnäppchen. Spieler der Qualität von Olmo oder Chiesa werden zumindest in diesem Sommer nicht kommen. Aber: Gehören die Unwägbarkeiten der Pandemie einmal der Vergangenheit an, ist man in München auch wieder bereit „verrückte Sachen“ zu machen, wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic ankündigte. Entsprechend dürften Olmo und Chiesa zumindest weiter unter Beobachtung stehen. Dass sie Nagelsmann gefallen, ist jedenfalls gut denkbar.