Reuter begründet Augsburg-Rückzug

Stefan Reuter ist froh über seinen Entschluss, sein Amt als Geschäftsführer Sport beim FC Augsburg aufzugeben. Der 56-Jährige, der dem Bundesligisten weiter als Berater zur Seite steht, sagt dem ‚kicker‘: „Ich bin total mit mir im Reinen und super happy mit der Entscheidung, die im Zuge der Neuausrichtung nur konsequent war.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Der Zeitpunkt“, so Reuter weiter, habe „gepasst, Verantwortung abzugeben. […] Wir wollten uns breiter aufstellen. Das ist uns mit Marinko Jurendic und Heinz Moser gelungen, die eine super Vita und große Erfahrung mitbringen. Wir haben Qualität in den Führungsgremien dazubekommen.“ Für seine über zehnjährige Amtszeit beim FCA zieht Reuter ein positives Fazit: „Wir verfügen über eine sehr gute Infrastruktur, haben das Stadion abbezahlt und spielen im 13. Jahr in Folge in der Bundesliga.“