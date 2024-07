Frimpong-Bruder nach Österreich?

Wesley Frimpong, jüngerer Bruder von Bayer Leverkusens Jeremie Frimpong, könnte es offenbar zum Linzer ASK ziehen. Wie der Journalist Ben Jacobs berichtet, befindet sich der österreichische Erstligist in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 19-jährigen Verteidiger, der aktuell bei den Bolton Wanderers in der dritten englischen Liga unter Vertrag steht.

Dem Bericht zufolge soll auch Bayer den Frimpong-Bruder für die Zukunft lose auf der Liste haben, ehe dieser aber wirklich interessant für die Werkself werden könnte, müsste er sich aber wohl noch deutlich steigern.