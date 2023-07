Gespräche laufen: BVB & Bayer an Frankreich-Juwel Gomis dran

Tidiam Gomis hat sich auf die Zettel von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund gespielt. ‚RMC‘ zufolge haben die Leverkusener und die Dortmunder die Fühler nach dem 16-jährigen Flügelflitzer ausgestreckt. Laut dem Radiosender ist Bayer in seinen Bemühungen etwas weiter. Die Werkself habe die Familie des französischen U-Nationalspielers bereits über ihre Pläne mit dem Talent informiert.

Der BVB habe dagegen erst Kontakt zu SM Caen geknüpft. Dort steht Gomis bis 2025 unter Vertrag. Laut ‚RMC‘ waren die Verantwortlichen des Vizemeisters bei der Partie von Caen gegen die AS Saint-Étienne (2:2) zugegen und sprachen im Anschluss über die Situation des Rechtsfußes. Erst im August wollen die Schwarz-Gelben ihre Bemühungen intensivieren.

Konkurrenz aus Frankreich

‚RMC‘ führt allerdings aus, dass die Bundesligisten mit ihrem Interesse nicht alleine sind. In Frankreich sollen die AS Monaco und Olympique Lyon Gomis ins Visier genommen haben. Die Bemühungen des Bundesliga-Duos seien jedoch konkreter. Gleichwohl wird ein Transfer nicht unbedingt leicht: Caen möchte Gomis eigentlich halten und würde sein Talent nur bei einem guten Angebot ziehen lassen.

Gomis wartet noch auf sein Debüt für das Profiteam der Wikinger. Für das Reserveteam des Ligue 2-Klubs kam der junge Offensivmann in der vergangenen Saison zwölfmal zum Einsatz und erzielte einen Treffer. Mit der französischen U17-Nationalmannschaft rückte er bei der diesjährigen EM bis ins Finale vor und war in sechs Spielen an vier Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, zwei Vorlagen).