Kimmich-Vertrag: Bayern-Boss diplomatisch

Jan-Christian Dreesen hat sich zum auslaufenden Vertrag von Joshua Kimmich (29) beim FC Bayern geäußert. Der Vorstandsvorsitzende sagt der ‚Sport Bild‘: „Joshua Kimmich ist ein außergewöhnlicher Charakter, der in jedem Spiel immer alles gibt – vielleicht manchmal sogar mit zu viel Ehrgeiz. Vincent Kompany hat frühzeitig klargemacht, dass er auf ihn setzt. Ich glaube, dass sich Joshua wohl in München fühlt, alles weitere werden die Gespräche mit Max Eberl und Christoph Freund ergeben.“

Nachdem die Zeichen lange auf Trennung standen, wird eine Verlängerung des Allrounders in München wieder wahrscheinlicher. Eine klare Absichtserklärung von Dreesen gibt es dahingehend aber nicht. Derweil läuft auch der Vertrag des CEO am Saisonende aus. Zu seiner eigenen Zukunft sagt Dreesen, dass man „im Verlauf des zweiten Halbjahres“ zu einer Entscheidung gelangen will.