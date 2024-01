Werders Plan mit Weiser

Der SV Werder Bremen lockt Mitchell Weiser mit einem langfristigen Vertrag. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wollen die Verantwortlichen dem 29-jährigen Außenbahnspieler eine neue dreijährige Zusammenarbeit anbieten. Richtungsweisende Gespräche seien für Ende Januar terminiert.

Der Leistungsträger der Bremer würde gerne nochmal international spielen. Für den FC Bayern, Hertha BSC sowie Bayer Leverkusen kam Weiser auf insgesamt 23 Einsätze in europäischen Wettbewerben. Doch an der Weser weiß man um die Wichtigkeit des offensivstarken Außenverteidigers. Weiser absolvierte alle Pflichtspiele in dieser Saison für die Grün-Weißen und steuerte in der Bundesliga sechs Torbeteiligungen bei.