Wolves holen Cutrone zurück

Die Wolverhampton Wanderers haben eine Lösung für ihr Stürmerproblem gefunden. Wie der Premier League-Vertreter bekanntgibt, wird die Leihe von Patrick Cutrone beim AC Florenz abgebrochen und der 23-jährige Italiener nach Wolverhampton zurückgelotst.

Seit der schweren Kopfverletzung von Raúl Jiménez haben die Wolves große Personalsorgen im Angriff. Cutrones Rückkehr soll die Situation entspannen und eine weitere Alternative im Kader schaffen. Zwischenzeitlich war auch Kenan Karaman von Fortuna Düsseldorf ein Thema in Wolverhampton.

Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno's squad for the remainder of the season.



