Fritz-Walter-Medaille 2024: Die Sieger stehen fest

Der DFB hat die diesjährigen Gewinner der renommierten Fritz-Walter-Medaille für die besten Jugendspieler des Landes bekanntgegeben.

Im Bereich U17 gewinnt Offensivspieler Francis Onyeka (Bayer Leverkusen) vor Kilian Sauck (Borussia Mönchengladbach) und Boris Mamuzah Lum (Hertha BSC).

Gold für den besten U19-Spieler geht derweil an Tom Bischof, der sich im Bundesliga-Team der TSG Hoffenheim zuletzt in die Stammformation gespielt hat. Silber erhält Stürmer Dzenan Pejcinovic, der aktuell vom VfL Wolfsburg an Fortuna Düsseldorf verliehen ist. Bronze geht an Elias Baum – derzeit von Eintracht Frankfurt an die SV Elversberg verliehen.

„Bedeutende Rolle im Profifußball“

Kai Krüger, Nachwuchschef beim DFB, sagt: „Alle leben den Geist unseres Ehrenspielführers Fritz Walter und identifizieren sich mit unseren U-Teams. Wir sind stolz darauf, alle sechs bislang auf ihrem Weg begleitet zu haben – das werden wir weiterhin tun. Denn wir sind fest davon überzeugt, dass sie in Zukunft eine bedeutende Rolle im Profifußball spielen werden.“

Die Sieger im Überblick

U19 (Jahrgang 2005/06):

Gold: Tom Bischof (TSG Hoffenheim)

Silber: Dzenan Pejcinovic (Fortuna Düsseldorf/VfL Wolfsburg)

Bronze: Elias Baum (SV Elversberg/Eintracht Frankfurt)

U17 (Jahrgang 2007/08):

Gold: Francis Onyeka (Bayer Leverkusen)

Silber: Kilian Sauck (Borussia Mönchengladbach)

Bronze: Boris Mamuzah Lum (Hertha BSC)