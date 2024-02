De Gea: Last Minute-Anfrage aus der Premier League

David de Gea hätte seine Karriere in der Premier League fortsetzen können. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, streckte Nottingham Forest in der vergangenen Woche seine Fühler nach dem spanischen Torhüter aus, de Gea zeigte aber kein Interesse. Seine Berater hätten ihn dem Bericht zufolge gerne bis Saisonende in Englands höchster Spielklasse untergebracht, damit der 33-Jährige sich zeigen kann.

Der vereinslose de Gea weckte bereits im Sommer das Interesse von Newcastle United. Dort sollte er den verletzten Nick Pope ersetzen, aber auch daraus wurde nichts. Zudem zeigten saudische Klub Interesse am ehemaligen Schlussmann von Manchester United. De Gea reizte aber keine der Offerten und so ist er weiterhin vereinslos.