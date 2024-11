Wer ist wirklich schuld am schwachen BVB-Start?

Borussia Dortmund spielt bislang eine Liga-Saison zum Vergessen. Nach zehn Spieltagen blickt man auf den schlechtesten Saisonstart seit zehn Jahren. Dabei sollte Nuri Sahin nach der durchwachsenen Bundesliga-Saison 2023/24 endlich Konstanz in die Mannschaft bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt hat, dass sie zu großartigen Leistungen fähig ist. Aber eben auch eine Mannschaft, die immer wieder wackelt und krasse Schwächephasen durchmacht. Alles in allem ist der BVB eine Truppe, aus der man seit Jahren nicht so richtig schlau wird.

Wer ist schuld an der neuerlichen BVB-Krise? Antworten auf diese Frage gibt es in diesem Video.