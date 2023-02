FC Bayern: Neues Geld für Lewandowski

Der FC Bayern darf sich über eine weitere Überweisung vom FC Barcelona freuen. Wie ‚Catalunya Radio‘ vermeldet, werden weitere 1,25 Millionen Euro fällig, da Robert Lewandowski seinen 25. Treffer im Trikot der Blaugrana erzielte. Im vergangenen Sommer hatte Barça bereits eine Sockelablöse in Höhe von 45 Millionen Euro für den Stürmer überwiesen.

Lewandowski gelang das Tor am Donnerstag beim 1:2 in der Europa League gegen Manchester United. Ausgereicht hat der Treffer aber nicht, die Red Devils zogen in die nächste Runde ein. Lewandowski war für Barcelona bislang insgesamt an 31 Toren in 30 Spielen direkt beteiligt. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft noch bis 2026.

