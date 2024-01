PSG: Khelaïfi äußert Mbappé-Wunsch

Nasser Al Khelaïfi hat einen Verbleib von Kylian Mbappé bei Paris St. Germain noch nicht aufgegeben. Gegenüber ‚RMC‘ stellt der PSG-Präsident klar: „Ich will, dass Kylian bleibt. Für mich ist er der beste Spieler der Welt. Und der beste Verein für ihn ist Paris. Kylian steht im Mittelpunkt des Projekts, für mich ist er der beste Spieler der Welt. Das ganze Team ist für ihn da.“ Mbappé spielt seit 2018 für PSG, befindet sich aber in seinen letzten Vertragsmonaten und hat damit seine Zukunft in der eigenen Hand.

Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato hat sich Real Madrid vor wenigen Tagen mit dem 25-Jährigen auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer geeinigt. Al Khelaïfi sieht Paris aber nicht chancenlos: „Natürlich stehen wir in regelmäßigem Kontakt zu diesem Thema. […] Ich vertraue ihm zu 200 Prozent. Er ist ein guter Junge. Er hat mir sein Wort gegeben und er ist ein Mann, der zu seinem Wort steht.“ Über die Details der Vereinbarung wollte der katarische Geschäftsmann nichts verraten: „Ich kann nur sagen, dass ich nicht gestresst bin. Finanziell und mit Kylian.“