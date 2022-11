Köln: Keine Winter-Rückkehr für Katterbach

Noah Katterbach wird nicht wie ursprünglich gedacht im Winter zum 1. FC Köln zurückkommen. Laut ‚Express‘ muss der FC Basel zunächst die Option auf Verlängerung der Leihe wahrnehmen, welche neben einem festen Transfer ebenfalls vertraglich festgehalten ist. Ein Abbruch des Aufenthalts in Basel im Winter sei trotzdem möglich.

Grund dafür sind Katterbachs geringe Einsatzzeiten, vor allem in der Liga. Nur in drei von möglichen 16 Partien stand der 21-Jährige in der Startelf, dreimal wurde er eingewechselt. Der Linksverteidiger besitzt in Köln einen Kontrakt bis 2024.