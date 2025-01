Entscheidung gefallen: Kovac übernimmt den BVB

Niko Kovac tritt das Erbe von Nuri Sahin an. Nach Informationen von ‚Sky‘ fand am heutigen Mittwoch die entscheidende Sitzung in einem Restaurant statt. Mit von der Partie seien unter anderem Hans-Joachim Watzke sowie Teile des Aufsichtsrats gewesen.

Beim BVB soll Kovac einen Vertrag bis Sommer 2026 unterzeichnen. Die von ihm selbst befürchtete Kurzzeitlösung ist der frühere Bayern-Trainer somit nicht.

Sportchef Sebastian Kehl sagte noch kurz vor dem Dortmunder Spiel gegen Shakhtar Donetsk bei ‚DAZN‘, dass die Trainerfrage „auf der Zielgeraden“ sei. Die offizielle Verkündung könnte noch vor dem kommenden Wochenende erfolgen.