CL: Die möglichen Gegner für Bayern, BVB & Leipzig

FC Bayern

Der deutsche Rekordmeister ist in der Gruppe A souverän als Erster ins Achtelfinale der Königsklasse eingezogen. Sechs mögliche Gegner sind für die Münchner möglich. Am wahrscheinlichsten ist mit 17,3 Prozent ein Wiedersehen mit Paris St. Germain. Aber auch Duelle mit der SSC Neapel oder mit Inter Mailand hätten es in sich. Diese beiden Konstellationen sind mit 16,54 Prozent genauso wahrscheinlich wie ein Aufeinandertreffen mit der PSV Eindhoven, Lazio Rom oder dem FC Porto.

Borussia Dortmund

Der BVB musste bei der Auslosung der Gruppenphase schwer schlucken. Die Todesgruppe F überstanden die Schwarz-Gelben dann aber in beeindruckender Manier – als Gruppensieger vor PSG, dem AC Mailand und Newcastle United. In der Runde der letzten 16 ist nun der FC Kopenhagen mit 17,3 Prozent das wahrscheinlichste Los. Weitere Optionen sind die SSC Neapel, Inter Mailand, Lazio Rom, die PSV Eindhoven und der FC Porto (16,5 Prozent). Die Wahrscheinlichkeit, dass es für die Borussia nach Italien geht, liegt also bei knapp 50 Prozent.

RB Leipzig

Die Elf von Trainer Marco Rose hat es hinter Titelverteidiger Manchester City auf Rang zwei in die K.O.-Runde geschafft. Eins ist vor der Auslosung am Montag schon gewiss: Auf Leipzig wartet eine komplizierte Aufgabe. Und mit großer Wahrscheinlichkeit reisen die Sachsen nach Spanien. Fünf Gegner kommen für RB infrage: Real Madrid, Real Sociedad San Sebastián, Atlético Madrid, der FC Barcelona und der FC Arsenal. Mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit geht es für Leipzig also auf die iberische Halbinsel.