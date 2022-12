Holland verlängert in Darmstadt

Fabian Holland bleibt dem SV Darmstadt 98 erhalten. Wie die Lilien mitteilen, hat der Linksverteidiger seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Holland läuft bereits seit 2014 für Darmstadt auf, insgesamt kommt der 32-Jährige bisher auf 259 Pflichtspiele im Trikot des Zweitligisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Holland ist froh, dass er sein Engagement in Darmstadt auch in den kommenden Jahren fortsetzen kann: „2014 nach Darmstadt gegangen zu sein, war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Es macht unverändert großen Spaß, die Lilie auf der Brust tragen und diesen Verein auf das Feld führen zu dürfen. Da ich mich bekanntermaßen auch privat total wohl hier in Darmstadt fühle, bin ich über die vorzeitige Vertragsverlängerung sehr glücklich.“

Lese-Tipp

Drewes: Sandhausen statt Liverpool