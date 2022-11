Retter in letzter Sekunde: Bales Hollywood-Märchen

Am gestrigen Samstagabend ermittelten der Los Angeles FC und Philadelphia Union nach einer langen MLS-Saison den Titelträger im Finale der Playoffs. Und das Endspiel um die Meisterschaft in der Major League Soccer bot in Sachen Dramatik das volle Programm. Nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit gingen beide Teams in die Verlängerung und sparten sich den Nervenkitzel für die letzten Spielminuten auf.

Nach 120 Minuten war es Philadelphias Jack Elliott, der in der vierten Minute der Nachspielzeit den 3:2-Führungstreffer für den Vertreter von der Ostküste besorgte. Das Team um den Deutschen Legionär Kai Wagner sah schon wie der sichere Sieger aus, als die achte Minute der Nachspielzeit anbrach und Gareth Bale zum Held des Abends avancierte.

Last Minute Hero

LAFC-Linksverteidiger Diego Palacios brach nach einem schnell gespielten Doppelpass auf der linken Außenbahn durch und flankte in einem allerletzten Versuch in die Mitte. Am Fünferraum schraubte sich Bale in die Luft und bugsierte den Ball per Kopfball ins Netz zum 3:3-Ausgleich in letzter Sekunde. Das Banc of California Stadium erbebte. Es war das erste Turniertor des 33-Jährigen.

GARETH BALE EQUALIZES IN STOPPAGE TIME OF EXTRATIME!! #MLSCUP pic.twitter.com/iWqfU9FAWG — Major League Soccer (@MLS) November 5, 2022

Lange nur Nebendarsteller

Für genau solche Momente hatten die Verantwortlichen in Los Angeles den Waliser ursprünglich geholt. Der einstige Superstar sollte das neue Zugpferd bei den Kaliforniern werden. Doch Bale erreichte trotz ansprechender Einsatzzeiten selten das erwartete Leistungsniveau. Zwei Treffer in zwölf Spielen der Regular Season lautete die Ausbeute des Sommerneuzugangs von Real Madrid. Der erhoffte letzte Tanz als Hauptdarsteller seines Teams entpuppte sich für Bale bis zur gestrigen achten Minute der Nachspielzeit eher als letzte Randnotiz einer Weltkarriere.

Doch da sich der Linksfuß das wichtigste Tor der Saison für die letzte Minute der Saison aufhob, wurde der Finaltorschütze wieder einmal zum Helden. Nach dessen 3:3-Ausgleichstreffer konnte Los Angeles das anschließende Elfmeterschießen mit einem klaren 3:0 für sich entscheiden. Und so durften Bale und Co. am Ende die MLS-Trophäe in den Himmel recken. Ein Ende, welches sich selbst die ortsansässigen Autoren aus Hollywood nicht besser hätten ausdenken können.