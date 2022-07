Türkische Medien berichten: Grillitsch wechselt zu Galatasaray

Florian Grillitsch war offenbar kurz davor, beim AC Florenz zu landen. Am Ende sollen Forderungen seiner Entourage den Deal verhindert haben. Nun hat der Österreicher angeblich einen neuen Klub gefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der Sportfernsehsender ‚TRT Spor‘ und der türkische CNN-Ableger ‚CNN Türk‘ unisono berichten, unterschreibt Grillitsch in Kürze einen Vertrag bei Galatasaray. Spieler und Klub seien sich bereits einig. Nachdem der Nationalspieler stets mit Vereinen aus den fünf stärksten Ligen Europas in Verbindung gebracht wurde, wäre ein Wechsel in die Süper Lig ein echter Paukenschlag.

Seinen Vertrag bei der TSG Hoffenheim wollte Grillitsch nicht verlängern. Der 26-Jährige sehnte sich nach einer neuen Herausforderung in seiner Karriere. Diese hat er den Berichten zufolge in Istanbul ausgemacht.