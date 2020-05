SGE: Abraham bekräftigt Wechselwunsch

David Abraham betont, dass er Eintracht Frankfurt nach Vertragsende 2021 gerne in Richtung Argentinien verlassen möchte. „Jetzt, wo mein Kind dort lebt, würde ich gerne zurückkehren. Ich habe hier einen Vertrag bis 2021 und ich würde in keinem anderen Verein in Europa als Eintracht Frankfurt spielen“, sagt der Innenverteidiger im Gespräch mit dem Portal ‚De Taco‘.

Bei seinem künftigen Klub ist Abraham allerdings wählerisch: „Ich werde schauen, welche Angebote es aus Argentinien gibt und mich sportlich am meisten reizen. Welches Projekt gibt es und was will der Klub? Ich würde nicht gerne zu einem Verein gehen, der nicht reich ist, aber keine klare Vorstellung hat.“