Zeitpunkt festgelegt: Silas-Verlängerung beim VfB fast fix

Seit Anfang des Monats ist Fabian Wohlgemuth der Sportdirektor beim VfB Stuttgart. Den ersten Coup, den er in neuer Funktion landen möchte, beschrieb der 43-Jährige vor zwei Tagen in der ‚Bild‘: „Silas‘ Vertragsverlängerung hat höchste Priorität, daran arbeiten wir.“

Gemeint ist Silas Katompa Mvumpa, nach überstandener Verletzung wieder Schlüsselspieler in der Offensive und nur noch bis 2024 gebunden. Und es scheint, als könnte Wohlgemuth bald einen Haken hinter diese wichtige Personalie setzen. Wie die ‚Bild‘ und die ‚Stuttgarter Zeitung‘ berichten, soll Silas noch vor der Abreise des VfB ins Wintertrainingslager Anfang Januar einen bis 2026 datierten Vertrag unterschreiben.

„Sehr gute Gespräche“

Laut ‚Bild‘ sollen die dafür nötigen Verhandlungen in der kommenden Woche noch einmal an Fahrt aufnehmen. Bereits vor zwei Tagen war Mehmet Eser, Berater des 24-jährigen Kongolesen, zu Gesprächen an der Geschäftsstelle in Stuttgart. „Wir sind in sehr guten Gesprächen, alles läuft respektvoll ab“, resümiert Eser nun.

Silas stand in dieser Saison in 16 Pflichtspielen für den VfB auf dem Platz und kommt dabei auf vier Tore und zwei Vorlagen. Den Großteil der vorherigen Spielzeit verpasste der schnelle Angreifer mit zwei schweren Verletzungen.