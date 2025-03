Lukaku teilt gegen Chelsea aus

Romelu Lukaku hat sich kritisch gegenüber dem FC Chelsea geäußert. Im Interview mit dem ‚Corriere dello Sport‘ erzählt er, wie sein Ex-Klub mit seinem Wechselwunsch umgegangen ist: „Wenn du derjenige bist, der gehen will, und das aus ernsthaften Gründen, hast du keine Chance dazu. Sie treiben dich bis zum Letzten aus, sie machen dich fertig. Die Vereine haben Beziehungen zur Presse und es braucht nicht viel, um den Spieler in Schwierigkeiten zu bringen, um das falsche Bild zu vermitteln. Glauben Sie mir, ich habe Dinge gesehen, die ich nie für möglich gehalten hätte“, so der 31-Jährige.

Lukaku war 2011 mit 18 Jahren zum ersten Mal zu den Blues gewechselt, 2021 holte Chelsea den Belgier dann für 113 Millionen Euro ein zweites Mal. Glücklich wurde Lukaku im Norden Londons allerdings nie, im vergangenen Sommer verabschiedete er sich für 30 Millionen endgültig zur SSC Neapel. Dort blüht der wuchtige Stürmer wieder auf, steht bei neun Toren und sieben Vorlagen in der Serie A. „In England hatten sie eine falsche Wahrnehmung. Für sie war ich faul. In Italien hat sich die Meinung um 180 Grad gedreht. Ich bin ein Arbeiter“, so Lukaku.