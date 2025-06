Manchester City verkündet nächsten Neuzugang

Manchester City hat das Torhütergespann schnell wieder komplettiert. Die Skyblues verkünden offiziell, dass Schlussmann Marcus Bettinelli (33) vom FC Chelsea an Bord geholt wird. Der Engländer, der auch bei der Klub-WM dabei sein wird, erhält einen Einjahresvertrag.

Der frühere U-Nationalkeeper nimmt in Manchester den Platz von Scott Carson (39) ein, dessen auslaufender Kontrakt nicht verlängert wurde. In seiner Karriere stand Bettinelli 137 Mal in der englischen Championship zwischen den Pfosten, hinzu kommen sieben Einsätze in der Premier League.