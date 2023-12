BVB & RB dran: Wer schnappt sich Vermeeren?

Mittlerweile ist klar, warum im Sommer sowohl Borussia Dortmund als auch RB Leipzig die Fühler nach Arthur Vermeeren ausgestreckt hatten. Der BVB war wohl sogar dazu bereit, rund 27 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler an Royal Antwerpen zu überweisen. Der belgische Erstligist lehnte damals noch ab. In den kommenden Transferperioden dürfte es für Antwerpen allerdings fast ein Ding der Unmöglichkeit werden, das Eigengewächs zu halten.

Laut Fabrizio Romano ist ein Abschied des Mittelfeldspielers sogar schon beschlossene Sache. Bereits im Januar, spätestens aber im Sommer könne der 18-Jährige seinen Ausbildungsverein verlassen. Vermeerens Berater habe bereits Kontakt zu zahlreichen europäischen Topklubs geknüpft. Viel Überzeugungsarbeit wird Sebastien Ledure wohl nicht leisten müssen.

Beim gestrigen 3:2-Heimerfolg über den großen FC Barcelona avancierte der Youngster mit dem frühen 1:0 zum jüngsten belgischen Torschützen in der Champions League-Geschichte. Zudem gewann der Rechtsfuß den Player of the Match-Award und war folgerichtig auch in der FT-Topelf vertreten. Darüber hinaus gehört Vermeeren beim amtierenden Meister trotz seines jungen Alters zum Stammpersonal, stand wettbewerbsübergreifend in allen 28 möglichen Partien auf dem Rasen. Zum jetzigen Zeitpunkt soll sich der FC Arsenal im Werben um den Nationalspieler in der Pole Position befinden, ob Dortmund und Leipzig noch einen Fuß in die Tür bekommen?