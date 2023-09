Dortmunds 27-Millionen-Pleite | Osimhen auf Abschiedstour

Transfer-Schlappe für den BVB?

Bereits Mitte September wurde Borussia Dortmund zu einer Riege von Klubs gezählt, die sich für Arthur Vermeeren von Royal Antwerpen interessieren. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtete, dass sich der BVB für einen Transfer im kommenden Sommer in Stellung bringt. Offenbar hätten die Schwarz-Gelben den Mittelfeldspieler bereits gerne in diesem Sommer verpflichtet.

Dem belgischen Journalisten Sacha Tavolieri zufolge haben die Dortmunder in der zurückliegenden Wechselperiode ein Angebot über 27 Millionen Euro für Vermeeren abgegeben und waren dazu bereit, den 18-Jährigen zwecks Spielpraxis für den Rest der Saison bei Antwerpen zu parken. Die Belgier haben abgelehnt, bevorzugen einen Verkauf im nächsten Jahr.

An der Strobelallee möchte man zukünftig zwar wieder mehr auf spannende Talente setzen – ob die Verantwortlichen bei Vermeeren einen Fuß in die Tür bekommen, muss sich jedoch zeigen. Auch RB Leipzig, Manchester United, der FC Liverpool und Ajax Amsterdam sollen an dem belgischen U21-Nationalspieler dran sein.

Osimhen sorgt für Transferkampf

Für Schlagzeilen sorgen auch die SSC Neapel und Victor Osimhen. Die Partenopei gewann am gestrigen Mittwoch mit 4:1 gegen Udinese Calcio, Osihmen konnte sich in die Torschützenliste eintragen. Jubeln wollte der Nigerianer nach seinem Torerfolg allerdings nicht.

Keine allzu große Überraschung, wenn man bedenkt, dass sich der Serie A-Klub auf seinem TikTok-Account auf Kosten des Stürmers amüsiert hat. Die ersten Vereine wittern ihre Chance auf einen Osimhen-Coup.

Der ‚Daily Star‘ titelt mit Blick auf die Situation des ehemaligen Wolfsburgers: „Mhen of War – getrollter Star entfacht Premier League-Transferkampf.“ Selbstredend beschäftigt sich auch die italienische Presselandschaft mit dem Knipser. Die ‚Tuttusport‘ schreibt etwa von einem „Torbeweis zum Abschied“. Auch der ‚Corriere dello Sport‘ widmet dem Stürmer sein Titelblatt, zielt aber eher auf die sportliche Situation der Neapolitaner ab: „Osimhen zauberhaft: Napoli ist zurück.“