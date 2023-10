Personal-Update: Schlechte Kunde für die Bayern

Der personelle Engpass bereitet FC Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel Kopfschmerzen. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Topspiel gegen den FSV Mainz 05 (18:30) erklärte der 50-jährige Übungsleiter: „Bei Joshua Kimmich müssen wir ein bisschen abwarten, er hat gestern zum ersten Mal trainiert. Noussair Mazraoui, Serge Gnabry, Dayot Upamcano und Raphaël Guerreiro fallen aus. Alle anderen können mit. Leon Goretzka ist noch fraglich.“

Des Weiteren muss sich Torhüter Manuel Neuer noch eine Weile gedulden, bis er in die Anfangsformation der Bayern zurückkehrt. „Wir haben gestern mit ihm gemeinsam entschieden, dass Sven Ulreich gegen Mainz und voraussichtlich in Istanbul (in der Champions League am 24.10., Anm. d. Red.) im Tor stehen wird. Er hat herausragend gut trainiert. Trotz aller Euphorie gilt es, nichts zu überstürzen“, so Tuchel.