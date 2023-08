Augsburg heiß auf Kouamé

Rominigue Kouamé von ESTAC Troyes darf sich über Avancen aus der Bundesliga freuen. Nach FT-Informationen befindet sich der 26-Jährige im Visier des FC Augsburg. Mehr noch: Ein Transfer zeichnet sich ab.

Der malische Nationalspieler steht beim Ligue 2-Klub nur noch ein Jahr unter Vertrag. Für die Fuggerstädter wäre Kouamé nach Tim Breithaupt (21) und Masaya Okugawa (27) der dritte Neuzugang für das Mittelfeld. Im Gegensatz zu Breithaupt und Okugawa ist der Linksfuß auf der Acht zu Hause.

Für Troyes lief Kouamé bislang 109 Mal auf und war dabei an zwölf Treffern direkt beteiligt. In der laufenden Saison stand der Linksfuß in allen vier Partien in der Startelf.