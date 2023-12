Freiburg nimmt Silva ins Visier

Auf der Suche nach offensiver Winterverstärkung wandert der Blick des SC Freiburg nach England. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, beschäftigt sich der Sport-Club abermals mit Fábio Silva von den Wolverhampton Wanderers. Bereits im vergangenen Sommer hätten die Breisgauer den Portugiesen nur zu gerne an die Dreisam gelotst, dieser entschied sich aber für einen Verbleib in England.

Im Januar könnte nun der nächste Anlauf folgen, die Vorzeichen spielen dem Bundesligisten dabei in die Karten. In dieser Saison sammelte der Stürmer in acht Ligaeinsätzen überschaubare 262 Einsatzminuten. Seit Anfang November ist der 21-Jährige komplett ohne Einsatz. In der vergangenen Saison war Silva als Leihspieler beim RSC Anderlecht noch an 22 Toren in 51 Spielen beteiligt. Vielleicht führt ihn eine erneute Leihe nun in den Schwarzwald. In Wolverhampton steht der U21-Nationalspieler noch bis 2026 unter Vertrag.