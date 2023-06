City macht Tempo bei Gvardiol

Manchester City treibt die Bemühungen um Innenverteidiger Josko Gvardiol (21) voran. Laut Fabrizio Romano macht der Champions League-Sieger in den Verhandlungen mit dem kroatischen Linksfuß Fortschritte. Größere Probleme dürften die Gespräche mit RB Leipzig bereiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Bundesligist will Gvardiol, der im September bis 2027 verlängerte, dem Vernehmen nach nicht für unter 100 Millionen Euro ziehen lassen. City hatte bereits in der Vergangenheit vergeblich versucht, Gvardiol in die Premier League zu transferieren.

Lese-Tipp

ManCity: Kovacic-Transfer auf der Zielgeraden