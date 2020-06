St. Pauli: Kehrt Sobiech zurück?

Für Lasse Sobiech könnte es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte geben. Die ‚Bild‘ bringt den 29-Jährigen, der noch bis 2022 beim 1. FC Köln unter Vertrag steht, mit dem FC St. Pauli in Verbindung. Sobiech selbst könnte sich ein weiteres Engagement bei den Kiezkickern gut vorstellen: „Zu St. Pauli würde ich immer zurückkehren, wenn der Verein mich will und braucht.“

Sobiech stand bereits zwischen 2014 und 2018 bei den Hamburgern unter Vertrag, ehe es ihn nach Köln zog. Dort ist er nicht mehr Teil der Planungen. Im Januar wurde der Innenverteidiger deshalb zu Royal Excel Mouscron verliehen, da die belgische Liga abgebrochen wurde, kam er dort aber nur sechsmal zum Einsatz. Derzeit hält sich Sobiech beim FC fit.