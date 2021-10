Bayerns Blick nach Barcelona | Zwei Optionen für Vlahovic

Bayern schielt nach Barcelona

„Aufgepasst, Barça“, warnt die ‚Sport‘ heute. Die Bayern seien in Lauerstellung, um Profit aus der finanziellen wie sportlichen Schieflage des FC Barcelona zu schlagen. Spieler wie Frenkie de Jong, Sergiño Dest oder Pedri, die schon in der Vergangenheit mit den Münchnern in Verbindung gebracht wurden, sollen weiterhin ein Thema beim Bundesligisten sein. Barça ist alarmiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vlahovic am Scheideweg

Im Tauziehen um Florenz-Stürmer Dusan Vlahovic (21) zeichnen sich laut ‚Tuttosport‘ zwei Optionen ab: Entweder es geht zu Juventus Turin oder in die Premier League, wo mit Manchester City, dem FC Liverpool, Tottenham Hotspur und dem neureichen Newcastle United gleich mehrere Vereine locken. Florenz fordert angeblich 90 Millionen Euro Ablöse.

Spanien vs. Frankreich

Das Nations League-Endspiel zwischen Spanien und Weltmeister Frankreich dominiert die dortigen Schlagzeilen. Für die ‚L’Équipe‘ ist das Duell „wunderschön wie ein Finale“, ‚Le Parisien‘ freut sich auf „ein Traumspiel“. Die spanische ‚Marca‘ stellt klar: „Wir wollen diesen Pokal.“ Es ist angerichtet.