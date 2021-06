Transfers: Baumann bittet um „Geduld“

Sportchef Frank Baumann glaubt, dass der Transfermarkt bei Werder Bremen erst spät ins Rollen kommen wird. „Wir werden nach der Vorbereitung und auch nach den ersten Saisonspielen noch Veränderungen im Kader haben“, sagt der 45-Jährige gegenüber Vereinsmedien. Die Fans bittet Baumann daher um „Geduld“.

Nach dem Abstieg in die zweite Bundesliga wird sich Werders Kaderbild stark verändern. Spieler wie Jiri Pavlenka (29), Ludwig Augustinsson (27), Maximilian Eggestein (24) und Milot Rashica (24) werden kaum den Gang in die Zweitklassigkeit mitgehen und sollen zu Geld gemacht werden. Dieses haben die Bremer auch dringend nötig, möchte man frische Spieler an den Osterdeich lotsen.