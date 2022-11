Almirón on fire: Der einstige Grealish-Witz lacht als Letzter

Es war im Mai, als Miguel Almirón unfreiwillig im Zuge von Manchester Citys Meisterschaftsfeier in die Schlagzeilen geriet. Jack Grealish hatte – nicht mehr ganz nüchtern – einen Witz auf Kosten des Offensivspielers von Newcastle United gemacht, als er über Teamkollege Riyad Mahrez sagte: „Nimm ihn runter, so früh wie möglich. Er spielt wie Almirón.“

Grealish flog die unbedachte Aussage schnell um die Ohren. Zwar hatte Almirón in 30 Premier League-Partien nur einen Treffer erzielt, doch der City-Star hatte selbst lediglich drei Ligatore am Ende der Saison 2021/22 auf dem Konto. Rund ein halbes Jahr später überstrahlt Almirón mit seinen Leistungen die des 117-Millionen-Euro-Einkaufs bei weitem.

Acht Treffer stehen für den 28-Jährigen nach 14 Ligaspielen zu Buche. Beim heutigen 4:1-Erfolg über den FC Southampton setzte der Paraguayer seinen wahnwitzigen Lauf fort. Allein im Oktober traf Almirón sechsmal. Dem Datendienstleister ‚Opta‘ zufolge hat einzig und allein Tormaschine Erling Haaland in dieser Spielzeit mehr Treffer aus dem Spiel heraus erzielt, als der Newcastle-Profi.

In der Torjägerliste steht Amirón zwar „nur“ auf einem vierten Platz, doch zeigt der einstige 24-Millionen-Einkauf nach dreieinhalb Jahren endlich, weswegen ihn die Magpies verpflichteten. Der Linksfuß ist mittlerweile nicht mehr von der rechten Außenbahn wegzudenken und ist inzwischen Newcastles bester Torjäger.

Nach dem Erfolg über die Saints rückt Newcastle zwischenzeitlich auf dritten Tabellenplatz vor und liegt direkt damit hinter Manchester City. Grealish wird sich im Nachhinein wohl ärgern, einen schlafenden Riesen geweckt zu haben.

8 - Only Erling Haaland (15) has scored more non-penalty goals than Miguel Almirón (8) in the Premier League this season. Almirónaissance. pic.twitter.com/MBEiMHqAOi